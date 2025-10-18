Creciente del río Pánuco en nivel crítico; 27 comunidades dañadas

Entre las colonias visibles más afectadas se encuentran la Chimalpopoca, donde algunas viviendas se observan inundadas casi hasta el nivel de los techos

El río Pánuco alcanzó este viernes su nivel más alto en lo que va de la temporada, registrando 7 metros con 62 centímetros, superando por más de 30 centímetros su escala crítica de 7.30 metros, lo que mantiene en situación de emergencia a más de 135 comunidades del municipio de Pánuco.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil municipal, 27 comunidades permanecen completamente incomunicadas, por lo que desde hace varios días opera un puente aéreo, mediante el cual se trasladan alimentos, agua y plantas generadoras de energía eléctrica a las zonas más afectadas.

Las imágenes en el primer cuadro de la ciudad reflejan la magnitud de la inundación, el malecón de Pánuco, ícono del municipio, se encuentra totalmente anegado, mientras que cuadrillas municipales y personal de Protección Civil han colocado costaleras en puntos estratégicos para impedir que el agua se filtre hacia las calles.

Entre las colonias visibles más afectadas se encuentran la Chimalpopoca, donde algunas viviendas se observan inundadas casi hasta el nivel de los techos, así como Paseo Real, La Viva, Florida, Salvasúchil y Tampacas, todas ellas ubicadas cerca del primer cuadro de la ciudad.

Una imagen que impacta, es como un centenar de familias que no quisieron trasladarse a los albergues, construyeron pequeños campamentos sobre el llamado "Bordo de Protección", utilizando bolsas, láminas, tablas y demás material de desecho, donde trasladaron sus bienes materiales más preciados y han decidido permanecer en esos campamentos, hasta que pase la contingencia.

En estos albergues improvisados, ya cumplieron dos semanas desde que comenzó a crecer el río, viviendo en condiciones de insalubridad. Algunas familias, lograron trasladar sus animales de patio como puercos, gallinas y perros; reconocen que las autoridades municipales y sobre todo personas de buen corazón, altruistas, les suministran alimentos ya preparados al mediodía y durante las tardes o noches, desde que inició la contingencia.

El director de Protección Civil, Luis Hernández Valadez, informó que se espera que en las próximas 24 a 36 horas inicie el descenso de la cresta mayor del río, lo que podría aliviar la situación en las comunidades ribereñas. “La esperanza es que el nivel del agua comience a bajar gradualmente, pero seguimos en alerta permanente”, indicó.

Actualmente, más de 400 personas se encuentran en albergues temporales, aunque se estima que miles de familias permanecen afectadas por la creciente y el desbordamiento del caudaloso río.

En paralelo, se trabaja a marchas forzadas en el reforzamiento del muro de contención que protege al municipio, utilizando camiones con piedra y tierra para reparar un punto debilitado por la corriente.

Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de los municipios de Pánuco, Tampico, Ciudad Madero y Pueblo Viejo, y a evitar difundir rumores o información no verificada que pueda generar alarma entre la ciudadanía.