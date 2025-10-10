Creciente de ríos provoca cierre al paso de vehículos en vados

La creciente de ríos en el centro de Tamaulipas, sobre todo en Estación Santa Engracia, obliga a autoridades a reforzar medidas de seguridad para la población

La creciente de los ríos en el centro de Tamaulipas, especialmente en Estación Santa Engracia, ha llevado a las autoridades a tomar medidas de seguridad para proteger a la población.

El acceso a la zona ha sido limitado y se acordonó el área para evitar el paso de vehículos hacia el lugar conocido como Balconcitos del municipio de Güémez.

Y es que las lluvias no han dado tregua en las últimas 48 horas en la zona, donde muchas comunidades han quedado incomunicadas debido a las crecientes de ríos y arroyos.

Medidas de Seguridad

La Coordinación Estatal de Protección Civil ha informado que la creciente de los ríos se debe a las lluvias registradas en distintas regiones de Tamaulipas.

Se ha pedido a la población extremar precauciones, especialmente durante los fines de semana cuando acuden familias a zonas turísticas.

El titular de la dependencia, Luis Gerardo González de la Fuente, ha enfatizado la importancia de no arriesgar la vida ni la de los pasajeros por una imprudencia.

Ríos Afectados

Los ríos afectados en el centro de Tamaulipas incluyen el río Corona, Soto la Marina y el río San Fernando, entre otros.

La creciente de estos ríos puede poner en riesgo a menores y a personas que ingresan bajo los influjos del alcohol.

Recomendaciones

Se recomienda a los automovilistas transitar con prudencia por vialidades con espejos de agua o corrientes en desniveles.

Es importante seguir las indicaciones de las autoridades y evitar zonas de riesgo.