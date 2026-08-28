Crecen los casos de picadura de mantarraya en Playa Bagdad

Hasta el momento no se tiene conocimiento de algún caso mortal relacionado con estas picaduras; sin embargo, las autoridades piden extremar precauciones

Durante la última semana se han registrado alrededor de 20 casos de personas que han sufrido picaduras de mantarraya en Playa Bagdad, situación que ha generado preocupación entre los visitantes, principalmente por la presencia de estos animales en zonas cercanas a la orilla.

De acuerdo con la información disponible, entre los afectados se encuentran al menos 12 adultos y dos menores de edad, quienes acudieron a recibir atención en una farmacia ubicada relativamente cerca del balneario, luego de resultar lesionados mientras se encontraban en la playa.

Además de los incidentes, visitantes han reportado haber observado ejemplares de mantarraya desplazándose en aguas poco profundas y cerca de la orilla, por lo que se recomienda mantener especial precaución al momento de ingresar al mar.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de algún caso mortal relacionado con estas picaduras; sin embargo, las autoridades y encargados de la atención a visitantes exhortan a la población a no bajar la guardia.

La recomendación es caminar con precaución tanto por la orilla como dentro del agua, evitando pisar directamente el fondo, ya que las mantarrayas suelen permanecer parcialmente enterradas en la arena y pueden reaccionar al sentirse amenazadas.

Se pide especialmente a los padres de familia mantener vigilados a los menores y, ante cualquier picadura, acudir de inmediato a recibir atención médica para evitar complicaciones.