Crece proyecto eólico internacional en Altamira

En materia económica, Altamira mantiene una tendencia positiva y de crecimiento sostenido, impulsada por proyectos industriales de alto impacto que fortalecen la economía local y posicionan al municipio en el escenario energético internacional.

Claudia Fernández Pecero, directora de Desarrollo Económico de Altamira, explicó que uno de los proyectos más relevantes es el que desarrolla la empresa Windar Renovables (Windarmex), dedicada a la fabricación de bases para torres eólicas offshore, las cuales serán instaladas en un parque eólico marino ubicado en la costa de Virginia, Estados Unidos. Este desarrollo industrial inició en 2024 y durante 2025 concretó sus primeras exportaciones desde el puerto de Altamira.

Fabricación especializada para energía eólica marina

A diferencia de los parques eólicos terrestres que operan en regiones como Reynosa o Saltillo, las estructuras fabricadas en Altamira están diseñadas para operar en mar abierto, lo que implica un alto nivel de ingeniería, precisión y especialización técnica. El parque eólico estadounidense contempla un total de 179 torres, de las cuales 70 bases se producen en el puerto altamirense.

Explicó que cada una de estas bases mide 116 metros de altura, tiene un diámetro de 8 metros y un peso aproximado de 300 toneladas, por lo que son fabricadas en cuatro secciones para facilitar su traslado.

Este proceso genera empleo directo para alrededor de 200 trabajadores altamente calificados, reflejando la calidad de la mano de obra local.

Proyecto único en América Latina y derrama logística

La directora de Desarrollo Económico subrayó que este proyecto es único en América Latina, ya que Altamira es el único puerto del continente donde se fabrican este tipo de estructuras para energía eólica marina, lo que representa un valor agregado para el municipio y para Tamaulipas en su conjunto.

El impacto económico también se extiende al ámbito logístico y portuario, al involucrar a la ASIPONA Altamira, la aduana, empresas de transporte especializado y personal técnico. Las piezas son movilizadas mediante equipos semiautomáticos y embarcadas en buques especializados, garantizando un traslado seguro hacia Estados Unidos.

Exportaciones y proyección internacional de Altamira

Las exportaciones comenzaron formalmente en 2025 y continuarán de manera periódica hasta 2026, año en el que se prevé la conclusión del suministro total de las bases para el parque eólico marino.

Finalmente, Claudia Fernández Pecero resaltó que este tipo de inversiones consolidan a Altamira como un polo estratégico de desarrollo industrial y energético, generando empleo, derrama económica y reconocimiento internacional, además de fortalecer la participación del municipio en la transición hacia energías limpias y sustentables.