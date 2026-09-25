Crece la preocupación en la grey católica por robos

El sacerdote Juan Ramírez, de la Basílica de Nuestra Señora del Refugio, llamó a la oración constante por la paz ante el clima de inseguridad

El sacerdote Juan Rogelio Ramírez Gaytán, de la Basílica de Nuestra Señora del Refugio, llamó a la oración constante por la paz ante el clima de inseguridad que afecta a sacerdotes y fieles.

Ante la reciente ola de robos en diversos templos de la ciudad y el clima de violencia que persiste en México, el sacerdote Juan Rogelio Ramírez Gaytán, de la Basílica de Nuestra Señora del Refugio, expresó su profunda consternación y la de la comunidad católica.

El presbítero señaló que la inseguridad no es un problema aislado de Tamaulipas, sino un fenómeno nacional que ha escalado hasta atentar contra la vida de los miembros de la iglesia. Como ejemplo, citó el reciente asesinato del sacerdote Román de la Cruz, de la diócesis de Huejutla, Hidalgo, un hecho que ha sacudido profundamente a los fieles y al clero debido a cómo se presentaron los hechos.

El sacerdote de 48 años fue asesinado a tiros y localizado en un tramo carretero el pasado 15 de septiembre, por lo que la Conferencia del Episcopado Mexicano, condenó el homicidio y expresó su solidaridad con la Diócesis de Huejutla.

"No solo hablamos de robos, sino de actos de violencia que generan consternación entre nuestros sacerdotes y los fieles católicos", declaró. Ramírez Gaytán enfatizó que la encomienda actual es redoblar la oración, pidiendo a Dios por el don de la paz, no solo para Ciudad Victoria, sino para todo el país.

El sacerdote subrayó que la violencia se manifiesta de múltiples formas, incluyendo la indiferencia entre hermanos, la cual calificó como otra cara preocupante de la descomposición social.

Desafíos en el ministerio pastoral: Durante el ejercicio de su labor, muchos sacerdotes deben trasladarse a comunidades apartadas, enfrentando situaciones de riesgo e incertidumbre. Ramírez Gaytán reconoció que, en estos trayectos, el clero ha vivido momentos de tensión al encontrarse con retenes ciudadanos o personas que, por la misma desconfianza que impera en las localidades, cuestionan su identidad y origen.