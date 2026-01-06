Crean en Tampico 'rosca de la barda' para celebrar Día de Reyes

Este tradicional platillo será ofrecido a la comunidad como una rosca, creatividad de un negocio local para estar acorde a la fecha

La torta de la barda dio un giro en Tampico al convertirse en una rosca para disfrutar este Día de Reyes.

La familia Sandoval de la colonia Cascajal transformó la torta en rosca, muy solicitada que en estas fechas por locales y turistas.

La “rosca de la barda” tiene todos los ingredientes de una torta: jamón, queso, carne deshebrada, tomate, cebolla, frijoles, chorizo y su picosisima salsa de chicharrón…alcanza para 5 personas de buen comer.

Cada año esta familia se destaca por innovar la torta, en febrero han creado “la corazonada de la barda” y en Semana Santa “la jaiba de la barda”.