Crean en Tamaulipas un robot para prevenir la violencia escolar

El proyecto busca llevar la mediación a las escuelas mediante un asistente capaz de orientar la resolución pacífica de conflictos

Con el objetivo de prevenir la violencia escolar y fomentar una cultura de paz desde la infancia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y la Universidad Tecnológica de Altamira desarrollan Paxbot, un robot con inteligencia artificial diseñado para orientar a estudiantes en la resolución pacífica de conflictos.

El proyecto combina tecnología, conocimientos jurídicos y mecanismos alternativos de solución de controversias para ofrecer una herramienta que ayude a niñas, niños y adolescentes a dialogar ante situaciones de desacuerdo, con el acompañamiento de docentes y especialistas.

De acuerdo con lo expuesto durante su presentación, se prevé mostrar el prototipo físico en noviembre de 2026, con la intención de llevarlo posteriormente a planteles educativos.

Víctor Acosta, integrante del equipo de desarrollo de la Universidad Tecnológica de Altamira, explicó que la propuesta contempla un robot animatrónico capaz de interactuar con los usuarios y orientarlos ante problemas escolares.

La finalidad es que los estudiantes conozcan alternativas para solucionar sus diferencias mediante el diálogo, la negociación y la mediación, en lugar de recurrir exclusivamente a castigos o suspensiones.

Uno de los aspectos relevantes del proyecto es su base de conocimiento.

El equipo técnico informó que la inteligencia artificial ha sido alimentada con mil 191 documentos en formato PDF, además de información académica recopilada mediante búsquedas especializadas.

También se contempla incorporar experiencias identificadas durante jornadas de prevención realizadas en escuelas de la zona sur de Tamaulipas.

La iniciativa responde a problemáticas que afectan la convivencia escolar, entre ellas los conflictos originados en redes sociales, la difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial, las publicaciones falsas y los contenidos ofensivos que pueden desencadenar enfrentamientos entre alumnos o contra docentes.

Además del robot físico, los desarrolladores trabajan en una plataforma digital para ampliar el acceso a estas herramientas desde una computadora.

Mientras que el dispositivo contará con procesamiento local de información para contribuir a la protección de los datos de sus usuarios, la versión web tendrá su propio esquema de gestión de información.

Por su parte, la doctora Gracia Elena Medina, Directora del área de mediación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias y preparar a las nuevas generaciones para resolver sus diferencias de manera constructiva. Explicó que la mediación puede reducir los tiempos, los costos y el desgaste humano que suelen acompañar a los procedimientos judiciales.

En la presentación también participó la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quien resaltó el impulso a los proyectos académicos y la colaboración entre ambas instituciones para desarrollar soluciones con impacto social.

Con Paxbot, los equipos universitarios buscan acercar la mediación a las comunidades escolares y promover una forma distinta de atender los conflictos cotidianos.

Aunque el prototipo continúa en desarrollo, la meta es que la tecnología se convierta en una herramienta de apoyo para docentes y especialistas en la construcción de entornos educativos más seguros y pacíficos.