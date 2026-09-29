Crean comisión para atender a niñas y niños en Matamoros

El Gobierno Municipal de Matamoros instaló la Comisión para la Primera Infancia, con el objetivo de fortalecer las acciones encaminadas a la protección y bienestar de niñas, niños y adolescentes.
El presidente municipal, José Alberto Granados Fávila, señaló que esta comisión permitirá dar continuidad al trabajo que anteriormente se realizaba mediante otros consejos relacionados con la atención y protección de la niñez.
Coordinarán acciones con el Estado y el DIF Matamoros
Granados Fávila destacó que se mantendrá una coordinación con el Gobierno del Estado y las distintas dependencias involucradas, además del Sistema DIF Matamoros, para atender las necesidades de este sector de la población.
El alcalde indicó que estas acciones buscan contribuir a generar mejores condiciones para las familias, principalmente en temas relacionados con seguridad, educación y bienestar de niñas, niños y adolescentes.