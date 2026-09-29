Crean comisión para atender a niñas y niños en Matamoros

El alcalde indicó que estas acciones buscan contribuir a generar mejores condiciones para las familias, principalmente en temas relacionados con seguridad

El Gobierno Municipal de Matamoros instaló la Comisión para la Primera Infancia, con el objetivo de fortalecer las acciones encaminadas a la protección y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

El presidente municipal, José Alberto Granados Fávila, señaló que esta comisión permitirá dar continuidad al trabajo que anteriormente se realizaba mediante otros consejos relacionados con la atención y protección de la niñez.

Coordinarán acciones con el Estado y el DIF Matamoros

Granados Fávila destacó que se mantendrá una coordinación con el Gobierno del Estado y las distintas dependencias involucradas, además del Sistema DIF Matamoros, para atender las necesidades de este sector de la población.

El alcalde indicó que estas acciones buscan contribuir a generar mejores condiciones para las familias, principalmente en temas relacionados con seguridad, educación y bienestar de niñas, niños y adolescentes.