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Crean comisión para atender a niñas y niños en Matamoros

Por: Cristhian Ramos

28 Septiembre 2026, 15:48

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El alcalde indicó que estas acciones buscan contribuir a generar mejores condiciones para las familias, principalmente en temas relacionados con seguridad

Crean comisión para atender a niñas y niños en Matamoros

El Gobierno Municipal de Matamoros instaló la Comisión para la Primera Infancia, con el objetivo de fortalecer las acciones encaminadas a la protección y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

El presidente municipal, José Alberto Granados Fávila, señaló que esta comisión permitirá dar continuidad al trabajo que anteriormente se realizaba mediante otros consejos relacionados con la atención y protección de la niñez.

Coordinarán acciones con el Estado y el DIF Matamoros

Granados Fávila destacó que se mantendrá una coordinación con el Gobierno del Estado y las distintas dependencias involucradas, además del Sistema DIF Matamoros, para atender las necesidades de este sector de la población.

El alcalde indicó que estas acciones buscan contribuir a generar mejores condiciones para las familias, principalmente en temas relacionados con seguridad, educación y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

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