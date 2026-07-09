Crean altar para Macaria y exigen justicia por su muerte

Familiares de Macaria agradecieron el apoyo ciudadano, instalaron un altar en su memoria y reiteraron el llamado para encontrar al presunto responsable

Isabel, tía de la menor Macaria, compartió el difícil proceso que enfrenta la familia tras la muerte de la niña, quien perdió la vida al ser atropellada, y destacó la solidaridad de la ciudadanía que ha acompañado su dolor.

Señaló que, con apoyo de la comunidad, se logró instalar un altar en memoria de la menor, donde personas han acudido a dejar veladoras, juguetes y diversos objetos como muestra de cariño.

“Fue con la ayuda de la gente, mucha gente nos apoyó. Se hizo más que nada para que las personas que han estado viniendo puedan traerle sus cositas a la niña”, expresó.

Indicó que el padre de la menor, quien también fue arrollado durante el incidente, ya fue dado de alta, sin embargo, su estado de salud continúa siendo delicado, ya que deberá permanecer en reposo tras varias cirugías y podría intentar volver a caminar hasta después de seis meses.

En cuanto a las investigaciones, Isabel manifestó la desesperación de la familia por localizar al presunto responsable, identificado como José Javier Camacho, quien, según versiones recabadas por familiares y vecinos, ya no se encuentra en la ciudad.

“Nos han dicho que ya no está aquí, que se fue a Querétaro. Nosotros solo queremos justicia, la niña era inocente y no merecía esto”, afirmó.

Asimismo, explicó que han buscado acercamiento con personas cercanas al señalado, siempre con respeto, dejando en claro que no buscan afectar a su familia, sino únicamente que se haga justicia.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar difundir información falsa en redes sociales, especialmente aquellas versiones que responsabilizan al padre de la menor, y pidió continuar compartiendo el caso para dar con el responsable.