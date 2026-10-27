Cosecha Tamaulipas más agave, pero gana menos

En 2024, Tamaulipas registró su mayor cosecha en los últimos años, sin embargo, los ingresos se desplomaron debido a la sobreproducción nacional

La crisis del agave tequilero que golpea a todo México tiene su epicentro en Tamaulipas con una paradoja dolorosa: producir más para ganar menos.

En 2024, Tamaulipas registró su mayor cosecha en los últimos años con 8 mil 178 toneladas de agave azul en apenas 345 hectáreas cosechadas, muy por encima de las 3 mil 948 toneladas de 2021.

Sin embargo, los ingresos se desplomaron de 93.8 millones de pesos en 2023 a solo 57 millones en 2024, de acuerdo con datos del Sistema Producto Agave-Tequila.

La razón es la sobreproducción nacional. Tras el boom de consumo en la pandemia, el país se llenó de plantaciones sin orden.

El exceso tiró el precio del kilo de 30 a 35 pesos que valía en 2021-2022, a entre 1 y 2.50 pesos en 2024, una caída de hasta 92%.

¿Cuánto produce Tamaulipas y dónde?

Tamaulipas es el único estado fuera del occidente con Denominación de Origen Tequila (DOT) desde 1977, gracias al amparo que promovió la empresa La Gonzaleña con Tequila Chinaco en González.

Son 11 municipios con DOT: Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Xicoténcatl.

En superficie, los datos oficiales han variado por el abandono de cultivos: SAGARPA reportó más de 12 mil 922 hectáreas sembradas en la entidad, mientras que en 2014 se contabilizaban 5 mil 500 hectáreas en desarrollo y actualmente se estiman más de 14 mil 700 hectáreas, con 22 mil kilómetros cuadrados donde existe agave silvestre.

A nivel nacional, Tamaulipas aporta apenas 1% del tequila que se produce en México, aunque por volumen de agave es el segundo estado con mayor potencial, solo detrás de Jalisco que concentra más de 100 mil hectáreas y 75% de la producción nacional.

¿Cuántas fábricas hay y qué pasa en Llera?

Aunque el estado tiene capacidad instalada para producir 6 millones de litros de tequila al año, hoy solo sobreviven tres destilerías:

1. Tequila Chinaco, en González: La pionera, con 52 años de historia desde 1972, la primera en producir tequila fuera de Jalisco. Es 100% artesanal y exporta 90% de su producción a Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa.

2. Tequila 8 Mesas, en Llera: Aunque de acuerdo a varios productores no opera ya en sus instalaciones.

3. Tequila Santo Azul / La Picota, en Ciudad Victoria: Se destila en el ejido Laborcitas, pero no se encuentra en la zona de denominación de origen.

Llera es uno de los municipios clave. Ahí se concentra gran parte de las más de 12 mil hectáreas que el estado tenía sembradas en municipios como Llera, Mante, González, Jiménez y Xicoténcatl.

En Llera también se anunció el proyecto de Tequila "La Peña", que quedó en obra negra, igual que "Destilados de Tamaulipas" en El Mante, donde se invirtieron más de 70 millones de pesos para producir 5 millones de litros y 2 mil empleos, y el proyecto "Don Eugenio" en Xicoténcatl, con capacidad de mil litros diarios. Todos fracasaron por la caída de precios, inseguridad y falta de mercado.

Ante la falta de compradores de piña para tequila, en Llera y Xicoténcatl muchos productores han reconvertido sus agaves para producir miel e inulina de agave, el cual se comercializa para nutrir las bacterias benéficas del intestino, un suplemento muy demandado internacionalmente por personas con diabetes.

La producción real de Tamaulipas hoy es de apenas 300 mil litros anuales de destilado, muy lejos de su potencial.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, trabaja en un programa de ordenamiento para frenar nuevas plantaciones y estabilizar el precio, mientras que el Gobierno del Estado mantiene un fondo de 10 millones de pesos para dar certeza legal a los productores que siguen en pie.