Cortocircuito en subestación de CFE deja sin servicios a colonias

Las autoridades continúan trabajando en la cuantificación de daños y evaluación del impacto generado por el cortocircuito en distintos sectores de la ciudad.

Vecinos de la colonia López Portillo y automovilistas que circulaban por ese sector de Reynosa vivieron momentos de temor luego de escuchar un fuerte estruendo derivado de un enorme cortocircuito registrado en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad.

Tras el incidente, autoridades de los tres órdenes de gobierno arribaron de inmediato al lugar para resguardar la zona y atender la emergencia.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional activaron el Plan DN-III-E, mientras personal de Protección Civil confirmó que el incendio había sido controlado y que ya se investigaban las causas del siniestro.

El coordinador de Protección Civil en Reynosa, Javier Lam Cantú, informó que personal de la Comisión Federal de Electricidad continúa realizando pruebas técnicas para determinar el origen exacto de la falla.

“Nada más mencionar que la Comisión Federal de Electricidad sigue haciendo por ahí algunas pruebas, se están llevando a cabo también los análisis para saber lo que fue la causa raíz”, explicó.

Las autoridades continúan trabajando en la cuantificación de daños y en la evaluación del impacto generado por el cortocircuito en distintos sectores de la ciudad.

Varias colonias quedaron sin energía eléctrica y también sin servicio de agua potable, debido a que las bombas de suministro dejaron de operar tras la falla.

Javier Lam Cantú señaló que el número de personas afectadas todavía no ha sido determinado, mientras cuadrillas de la CFE continúan laborando en la zona.

“Fue un gran número, la verdad ahorita lo veremos con las personas de la comisión… hay un gran número de la comisión que están trabajando en ello”, comentó.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse resguardada durante incendios de este tipo, evitar acercarse a cables eléctricos y desconectar los aparatos dentro del hogar para prevenir daños mayores.

Aunque el incendio principal fue controlado, las autoridades reconocieron que todavía existen puntos de riesgo en el perímetro de la subestación.