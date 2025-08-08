Cortes de luz generan enojo y pérdidas en el sur de Tamaulipas

Habitantes del sur de Tamaulipas expresan molestia por frecuentes cortes de luz, especialmente durante las noches, en las últimas semanas

En las últimas semanas, habitantes del sur de Tamaulipas han manifestado creciente molestia por los constantes cortes de energía eléctrica que se presentan en diferentes horarios del día y, con mayor impacto, durante las noches.

Las interrupciones del servicio se han vuelto recurrentes en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, afectando desde zonas urbanas hasta sectores rurales, y generando una ola de inconformidad ciudadana.

Los apagones nocturnos son los que más indignación causan, ya que, en medio de altas temperaturas, muchas familias no pueden conciliar el sueño, lo que repercute en su salud y rutina diaria.

Esta situación se ha vuelto común en colonias de la zona norte de Tampico, la zona centro y norte de Ciudad Madero, así como en la zona centro y sur de Altamira, extendiéndose incluso a comunidades rurales donde los tiempos de restablecimiento suelen ser más prolongados.

Además del malestar social, las afectaciones económicas no se han hecho esperar; en los hogares, diversos aparatos electrodomésticos han sufrido daños, mientras que el sector comercio, especialmente el restaurantero, ha reportado pérdidas importantes por alimentos en descomposición debido a la falta de refrigeración constante.

César Sánchez Aguilar, presidente de la Canaco Altamira, confirmó que ya se han documentado varios reportes por los apagones.

“Estamos tratando de gestionar un acercamiento con las autoridades de la CFE para que haya empatía y se reduzcan los cortes”, expresó.

En el caso de restaurantes, explicó que aunque muchos cuentan con congeladores y métodos de conservación, la frecuencia de los apagones pone en riesgo el almacenamiento seguro de los alimentos.

Sánchez Aguilar añadió que algunos de los problemas pueden deberse a fallas en transformadores o deficiencias en el mantenimiento del primer cuadro de la ciudad; no obstante, la exigencia generalizada es que se garantice un servicio continuo y confiable, ya que las interrupciones no solo afectan la calidad de vida, sino también la economía local y la confianza en los servicios públicos.