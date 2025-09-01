Corte de agua en Nuevo Laredo afectará a colonias por 10 horas

Un viejo tubo colapsado en el cruce de Venustiano Carranza y Lerdo de Tejada ha dejado sin servicio de agua potable a múltiples colonias abastecidas por la planta Centro, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).
Las cuadrillas ya se encuentran trabajando en el lugar para reemplazar el tramo dañado, sin embargo, se estima que los trabajos de reparación tomen al menos 10 horas, por lo que se pide a la población tomar precauciones.
Colonias afectadas:
- Infonavit
- Antiguos Patios del Ferrocarril
- Centro
- Ramón Salcido
- Guerrero
- Independencia J.F.M.M.
- Jardín Juvencio
- Jesús M. García
- Juárez
- Longoria
- Mier y Terán
- Morelos
- Multifamiliar
- Ojo Caliente
- Peña Benavides
- Postal
- Res
- Viveros
- Rivera Del Bravo
- S.A.S.
- San José
- San Rafael
- Santa Martha
- Sector Aduana
- Unidad Deportiva (JFMM)
- Victoria
- Viveros
- Zaragoza
Otros sectores urbanos:
Anáhuac, Burócrata M. Alemán, Campestre, Militar II, Electricistas, Ferrocarrilera 1 y 2, González, Jardín, Los Álamos, Madero, México, Hidalgo, Militar 20 de Noviembre, Américo Villarreal, Voluntad y Trabajo #1, Altavista, C.N.O.P., Hacienda J. Longoria, Hipódromo, La Fe, La Rosita, Las Torres, Loma Bonita, Lomas del Poniente, Luis Donaldo Colosio, Matamoros, Mirador, Nueva Era, Palacios, Parque Industrial Nuevo Laredo, Roma, Unidad Nacional, Zona, Villas de La Fe, Sector Centro de la Ciudad.
Zona sur y oriente:
Alianza, Bella Vista, Berta Avellano, Buena Vista, Buenos Aires, Fracc. Maclovio Herrera, Claudette, Daniel Hdz., El Maestro, Emiliano Zapata, Fracc. Las Arboledas, Héctor Rendón, La Joya, La Sandía, Las Alazanas, Lomas del Río, Los Garza, Los Magueyes, Col. Militar, Reforma Urbana, Remolino, Ricardo Sandoval, Sistema Merlín, Solidaridad, Tamaulipas, Virreyes.
Sector poniente y áreas industriales:
Villas de San Miguel, Los Arcos, Sector Ferroviario, Valles de Anáhuac, Haciendas Echegaray, Santiago M. Belden, Constitucional 1 y 2, Voluntad #2 (C. Villada), Voluntad #3, Voluntad #4, La Joya, El Campanario, Insurgentes, Los Ángeles, Parque Industrial Oradel, Universidad Tecnológica, Villas de Oradel, Vista Bella y Blanca Navidad.