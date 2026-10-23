Cortarán servicio de agua en 70% de Victoria este 27 de octubre

El apagado de los equipos de bombeo en el acueducto generará baja o nula presión, por lo que autoridades piden almacenar el vital líquido.

El gerente de COMAPA Victoria, Fernando García Fuentes, dio a conocer que el 70% de las colonias de Ciudad Victoria se verán afectadas en el suministro de agua potable el martes 27 de octubre, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos programados de mantenimiento a la red de distribución eléctrica.

“Por este motivo se interrumpirá el servicio de energía que alimenta los equipos de bombeo del acueducto Guadalupe Victoria, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable, presentando baja o nula presión en los diversos sectores de la capital del estado”, dijo el funcionario.

El titular del organismo explicó que estas labores son necesarias y se programan con anticipación para mantener el servicio en óptimas condiciones y garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

Asimismo, detalló los sectores que se verán afectados de manera temporal, exhortando a la población a tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua durante este periodo.