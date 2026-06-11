Corren a Ricardo Mejía del Comité Distrital 06 del IEC

La presencia del legislador federal generó momentos de tensión dentro de las instalaciones electorales, luego de que asistentes al proceso exigieron su salida

Frontera. El diputado federal por Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, fue corrido entre gritos del Comité Distrital 06 del IEC en Frontera. Acudió este miércoles al recinto donde se desarrolla el recuento de votos de la elección para diputado local en el Distrito, en medio de la disputa postelectoral que mantiene el Partido del Trabajo por los resultados de los comicios celebrados el pasado domingo.

La presencia del legislador federal generó momentos de tensión dentro de las instalaciones electorales, luego de que asistentes al proceso comenzaron a exigir su salida mediante consignas y expresiones dirigidas al también dirigente petista, quien se encontraba dialogando con representantes políticos presentes en el lugar.

De acuerdo con personas que participaron en el recuento, hasta el momento no se ha informado oficialmente el motivo de la presencia de Mejía Berdeja en el recinto. Sin embargo, algunos asistentes señalaron que el dirigente estatal del PT buscaba respaldar la petición de realizar un conteo voto por voto dentro del procedimiento de revisión de paquetes electorales.

Recuento de votos mantiene disputa por el Distrito 6

En un video difundido en redes sociales se observa al legislador visiblemente molesto mientras sostiene una conversación con Sergio Armando Sisbeles Alvarado, quien se encontraba en el lugar como representante político durante el desarrollo del recuento.

Mientras ambos intercambiaban comentarios, varias personas comenzaron a corear consignas para exigir que el congresista abandonara el recinto electoral. La situación generó momentos de tensión, aunque no se reportaron incidentes mayores durante el desarrollo de la revisión de los paquetes electorales.

El Distrito 06 es uno de los puntos donde se concentra la atención política tras la cerrada competencia registrada en la jornada electoral. En esa demarcación participó Antonio Flores Guerra, quien buscó la reelección como diputado local bajo las siglas del Partido del Trabajo.

Recuento de votos ocurre tras controversia por Tony Flores

La presencia de dirigentes y representantes partidistas se produce además en un contexto marcado por la controversia generada tras la separación de Tony Flores de su cargo como diputado local constitucional. El Congreso de Coahuila aprobó el día anterior su remoción al acumular inasistencias no justificada a las sesiones legislativas.

El Partido del Trabajo ha sostenido que dicha decisión carece de sustento legal y anunció la promoción de recursos jurídicos para buscar la restitución del legislador en el Congreso local. Paralelamente, la dirigencia petista mantiene su estrategia para revisar los resultados electorales del Distrito 06.

La revisión de los paquetes forma parte de los procedimientos previstos por la legislación electoral para verificar la validez de los sufragios emitidos. El objetivo del PT es obtener un resultado favorable que permita revertir la ventaja obtenida por el candidato de la coalición encabezada por el PRI y recuperar la diputación en disputa.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades electorales continuaban con el recuento de votos sin emitir un resultado definitivo sobre el proceso que se desarrolla en el Distrito 06 con cabecera en Frontera.