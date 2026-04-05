Coronas artesanales dieron identidad al Festival del Mar

Jaime Garza, director del Cemavi en Matamoros, compartió detalles sobre la evolución en la creación de las coronas para la reina del Festival del Mar

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Jaime Garza, director del Cemavi en Matamoros, compartió detalles sobre la evolución en la creación de las coronas para la reina del Festival del Mar, destacando que en sus inicios la elaboración del centro de corona formaba parte de un concurso realizado en el momento.

Señaló que poco a poco su trabajo se fue haciendo reconocido y entre quienes admiraron su trabajo, mencionó a figuras como la actriz Ninel Conde.

Detalló que el proceso de creación de cada corona incluía materiales como alambre, cinta y pedrería, además de una inspiración basada en elementos del mar y la cultura mesoamericana, buscando siempre piezas únicas, ligeras y representativas que incluso sirvieron para promover la Playa Bagdad a nivel nacional.

Finalmente, Garza lamentó que con los años esta tradición artesanal se fuera perdiendo, debido a la adquisición de coronas prefabricadas, lo que, dijo, terminó por disminuir la originalidad que caracterizaba al certamen.

Hoy, su historia invita a revalorar estas tradiciones que dieron esencia y distinción a una de las celebraciones más representativas de la región, así como a reconocer el talento de los artesanos que, con creatividad y dedicación, lograron plasmar en cada corona la identidad cultural y el orgullo de Matamoros.