Coronan a Yamilet Dimas como Señorita Padilla 2026

La plaza principal estuvo abarrotada de personas de distintas comunidades, quienes acudieron a apoyar a su candidata y a disfrutar de la celebración municipal

En un ambiente de fiesta, música y tradición, el municipio de Padilla celebró sus fiestas del aniversario número 55 con la coronación de su nueva reina.

Este viernes fue coronada Yamilet Dimas como Señorita Padilla 2026, quien representará al municipio durante todo un año. Con su gracia, belleza y elegancia, llenó de orgullo a los padillenses.

El alcalde Carlos Ernesto Quintanilla Selvera informó acerca del programa de actividades que se preparó para conmemorar esta fecha tan importante para el municipio, cuna del primer Congreso Constituyente de Tamaulipas y fundado originalmente el 6 de enero de 1749 por José de Escandón como San Antonio de Padilla en lo que actualmente se asienta la presa Vicente Guerrero.

Cabe recordar que Padilla, Tamaulipas, inicialmente tuvo su asentamiento en lo que hoy es la Presa Vicente Guerrero, pero tuvo que moverse hacia el lugar donde actualmente se encuentra, a bordo de carretera, debido a la inundación producida para la creación de este vaso lacustre. Fue en 1970 cuando se evacuó la vieja población y en 1971 se fundó la Nueva Villa de Padilla.

El edil detalló que las fiestas incluyen la coronación de la reina, la tradicional cabalgata este sábado 17 de octubre, presentaciones de agrupaciones musicales como Monarquía y Los Apostadores, y un gran baile gratuito.

Actualmente, el municipio está conformado por la cabecera municipal, dos colonias adjuntas denominadas Vicente Guerrero y Luis Donaldo Colosio, además de 22 ejidos y comunidades, entre las que destacan La Soledad, Campoamor, El Tablero y El Barretal, por supuesto, además de otras como Los Brasiles, Francisco I. Madero y José Silva Sánchez.

Padilla es uno de los municipios más tranquilos de Tamaulipas, lo que garantiza la seguridad de los festejos, hecho que quedó de manifiesto durante la coronación.

Prácticamente, la plaza principal estuvo abarrotada de personas de distintas comunidades, quienes acudieron a apoyar a su candidata y a disfrutar de la celebración en un ambiente completamente familiar.

"Estamos preparados para recibir a bastantes visitantes. Queremos que siga la fiesta en Padilla y que todas las familias puedan disfrutar de estos eventos totalmente gratuitos", expresó Quintanilla Selvera.

El alcalde reiteró la invitación a las familias tamaulipecas para visitar Padilla y ser parte de estas fiestas que honran su historia, su identidad y el esfuerzo de su gente.