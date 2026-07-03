Coparmex destaca proyección nacional de Matamoros rumbo a 2026

La participación de líderes empresariales refleja la importancia de trabajar en unidad, destacando que la suma de esfuerzos entre sectores es clave

En el marco del foro “México, en dirección 2026”, la presidenta de Coparmex Matamoros, María Dolores Ramírez, destacó que la ciudad está ganando visibilidad a nivel nacional, al convertirse en sede de importantes encuentros que reúnen a líderes empresariales y sindicales.

Matamoros fortalece su posicionamiento a nivel nacional

Señaló que la presencia de representantes nacionales y personalidades del sector productivo abre una puerta significativa para impulsar el desarrollo local, al generar interés en Matamoros como un punto estratégico para la inversión y la colaboración.

Indicó que este tipo de eventos permite que visitantes, muchos de ellos por primera vez en la ciudad y en el puerto, conozcan de primera mano el potencial económico, logístico y geográfico de la región, lo que fortalece su posicionamiento.

Buscan generar alianzas y nuevos proyectos

María Dolores Ramírez subrayó que el objetivo es que los asistentes vivan la experiencia de Matamoros, generen una impresión positiva y, a partir de ello, se consoliden alianzas que deriven en nuevos proyectos para la ciudad.

Asimismo, resaltó que la participación de líderes empresariales refleja la importancia de trabajar en unidad, destacando que la suma de esfuerzos entre sectores es clave para detonar el crecimiento económico.

Finalmente, reiteró que este tipo de iniciativas contribuyen a colocar a Matamoros en el lugar que históricamente ha buscado dentro del desarrollo nacional, impulsando oportunidades y fortaleciendo su proyección como un destino atractivo para la inversión.