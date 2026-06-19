COPARMEX confía en una renovación sólida del T-MEC

Empresarios de Matamoros consideran que la coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá será clave para preservar la estabilidad económica y comercial

La presidenta de COPARMEX Matamoros, María Dolores Ramírez, se pronunció sobre el proceso de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacando la importancia de mantener un bloque económico sólido entre los países integrantes.

Señaló que, ante las posturas y dudas expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es fundamental que las naciones involucradas refuercen su coordinación y unidad económica para garantizar la continuidad y concreción del acuerdo comercial.

Ramírez consideró que la solidez del bloque permitirá generar confianza entre los participantes y facilitar que las negociaciones avancen en términos favorables para las tres economías.

Asimismo, subrayó que mantener una relación comercial estable es clave para el desarrollo económico de la región, particularmente en zonas fronterizas como Matamoros, donde la actividad industrial y de exportación depende en gran medida de este tratado.

Finalmente, reiteró que desde el sector empresarial se mantiene la expectativa de que el proceso de renovación del T-MEC concluya de manera positiva, priorizando la estabilidad económica y la competitividad de los países involucrados.