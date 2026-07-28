Coparmex busca frenar fuga de empresas en Matamoros

Ramírez Andrade atribuyó la salida de empresas a factores económicos arrastrados de años anteriores y a la presión generada por las políticas comerciales de EUA

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Matamoros convocó a una estrategia conjunta entre iniciativa privada, gobierno y sindicatos para contener la fuga de empresas y mitigar la pérdida de empleos en la ciudad.

María Dolores Ramírez Andrade, presidenta del organismo, reconoció que varias compañías ya notificaron su cierre, pero destacó que aún hay margen para revertir algunas decisiones o atraer nuevas inversiones a través de acuerdos.

Buscan recuperar fuentes de trabajo en Matamoros

Actualmente se desarrollan mesas de trabajo con participación empresarial, sindical, de autoridades y sociedad civil. El objetivo es trazar rutas para recuperar fuentes de trabajo y mejorar las condiciones de competitividad del municipio.

Ramírez Andrade atribuyó la salida de empresas a factores económicos arrastrados de años anteriores y a la presión generada por las políticas comerciales de Estados Unidos bajo el T-MEC.

Coparmex gestiona apoyos para evitar más cierres

Tras el foro empresarial reciente, Coparmex mantiene contacto con organismos nacionales para gestionar apoyos y medidas que eviten más cierres en Matamoros.