Convocan a mujeres para Reconocimiento 'Leonor Villegas 2026'

Por: Martha Cázares

09 Febrero 2026, 23:10

Pueden postularse mujeres mayores de 18 años, así como colectivas, asociaciones civiles, grupos vecinales, culturales o comunitarios

El municipio de Nuevo Laredo lanzó la convocatoria para otorgar el Reconocimiento Binacional 'Leonor Villegas 2026', en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. La distinción busca visibilizar y valorar el impacto de mujeres que han dejado huella en la comunidad.

Objetivo del reconocimiento

El galardón reconoce a mujeres que, desde distintos ámbitos, han contribuido al fortalecimiento de la vida comunitaria, la transmisión de saberes, el cuidado colectivo y la construcción de redes de apoyo en Nuevo Laredo. La iniciativa también busca documentar sus aportes para inspirar a futuras generaciones.

Quiénes pueden participar

Pueden postularse mujeres mayores de 18 años, así como colectivas, asociaciones civiles, grupos vecinales, culturales o comunitarios. También pueden participar instituciones vinculadas al trabajo social, cultural o comunitario que promuevan acciones en beneficio de la sociedad.

Plazos e información

El registro estará abierto hasta el 19 de febrero. Para informes, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 867 713-5281 y 867 719-2160, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Con esta convocatoria, Nuevo Laredo busca reconocer y dar visibilidad a las mujeres que transforman la vida de su comunidad y consolidan un legado de liderazgo y solidaridad.

