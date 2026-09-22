Convocan a marcha por la paz en Ciudad Victoria

En esta marcha por La Paz, participarán alrededor de 70 iglesias cristianas de ciudad Victoria y de siete municipios del centro del estado

Ángel Benjamín Montero Reyes, superintendente del distrito de iglesias cristianas, anunció una marcha por “La Paz”, evento que se llevará a cabo el próximo 3 de octubre en Ciudad Victoria.

Paseo Méndez para marchar por la Avenida Francisco I. Madero hasta el sitio conocido como el Patinadero de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortínez”.

Convocan a la sociedad victorense a participar

“Estamos invitando atentamente a toda nuestra sociedad victorense a que nos acompañen a esta marcha a ser testigos de esta marcha que llevaremos a cabo el sábado 03 de octubre, con una convocatoria desde las 8 de la mañana, el contingente que estamos esperando es reunir a las iglesias de las asambleas de Dios, aquí en el Paseo Méndez”, explicó.

Esperan la asistencia de hasta 4 mil personas

En esta marcha por La Paz, participarán alrededor de 70 iglesias cristianas de ciudad Victoria y de siete municipios del centro del estado, por lo que se espera la presencia de más de hasta 4 mil asistentes.