Convocan a jornada de registros extemporáneos de nacimiento

Realizarán jornada de registros para menores de 7 a 18 años y personas sin actas de nacimiento en la Oficina Fiscal de Reynosa.

Este miércoles 12 de agosto se llevará a cabo en Reynosa una jornada de registros extemporáneos, dirigida a personas que no cuentan con registro de nacimiento y a menores de edad mayores de siete años que aún no han obtenido su acta de nacimiento.

Juan Ovidio García Balboa, director administrativo del Registro Civil en Tamaulipas, explicó que el registro extemporáneo permite atender a ciudadanos que, por diferentes circunstancias, no fueron registrados oportunamente y que actualmente requieren acreditar legalmente su identidad.

Señaló que la jornada se realizará en la Oficina Fiscal de Reynosa, donde las familias podrán recibir orientación sobre el procedimiento y los documentos necesarios para iniciar el trámite.

García Balboa detalló que, para los menores de entre 7 y 18 años, uno de los principales requisitos es presentar el certificado de nacido vivo, documento que permite comenzar con el procedimiento para obtener el registro correspondiente.

“Primeramente, cuando son niños entre 7 y 18 años, el certificado de nacido vivo necesitamos ese documento, primeramente, con el que empezamos a hacer el registro”, explicó.

Sin embargo, aclaró que la falta de este documento no significa que las familias no puedan solicitar orientación para regularizar la situación del menor, ya que existen alternativas para iniciar la búsqueda de información que permita acreditar su identidad y filiación.

En estos casos, explicó, pueden acudir con testigos y presentar actas de nacimiento de hermanos u otros familiares en las que aparezcan los nombres de los padres, información que puede ayudar a las autoridades a localizar los antecedentes necesarios.

“Si no cuenta con el registro o el certificado de nacido vivo, los invitamos a que vengan con testigos”, señaló el funcionario.

Agregó que documentos de familiares, como el acta de nacimiento de un hermano, pueden ser útiles para comenzar a reunir información sobre los padres y avanzar en el procedimiento.

“Si tiene el acta de algún hermano, algún familiar, viene el nombre de la mamá o el nombre del papá y por ahí empezamos a buscar la información”, comentó.

El Registro Civil hizo un llamado a las familias que tengan algún integrante sin registro de nacimiento para que aprovechen esta jornada y acudan a la Oficina Fiscal de Reynosa para recibir asesoría sobre los requisitos que correspondan a cada caso.

Las autoridades destacaron que contar con un acta de nacimiento es fundamental para acreditar la identidad y acceder a diversos trámites, servicios y derechos, por lo que este tipo de jornadas buscan atender a quienes, por distintas circunstancias, permanecen sin registro.