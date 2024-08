Convierten mentira piadosa en homenaje para bomberos

Lo que parecía ser una emergencia más terminó siendo una grata sorpresa para los bomberos de Reynosa.

Convocados bajo la premisa de un supuesto conato de incendio en un restaurante local, los bomberos llegaron al lugar con la habitual urgencia que caracteriza su labor.

Sin embargo, al llegar, se encontraron no con humo ni llamas, sino con una cálida recepción y un emotivo homenaje preparado para celebrar el Día del Bombero.

En complicidad con los mandos oficiales, el restaurante organizó este reconocimiento especial para honrar a los héroes anónimos que arriesgan sus vidas día a día para proteger a la comunidad.

Ernesto Gómez de la Peña, coordinador de Bomberos, explicó la sorpresa: “Una sorpresa en uno de los restaurantes de aquí de la ciudad, les comentamos a los compañeros que teníamos que venir a un llamado porque había un conato de incendio y al llegar, la sorpresa era que realmente se les va a festejar y se les va a reconocer en este día, en donde van a poder pasar cada uno de los elementos y se les va a estar regalando un detalle y un combo.”

La celebración incluyó comida y regalos, entregados a todos los miembros del cuerpo de bomberos, sin importar su rango o antigüedad.

Este gesto sirvió como un reconocimiento a los años de servicio dedicados a salvar vidas y proteger el patrimonio de la comunidad. Para muchos de estos bomberos, este tipo de detalles son el aliciente que mantiene encendida su pasión por su trabajo.

Daniel Sosa, comandante de Bomberos, compartió su orgullo y compromiso con la labor: “Para mí es todo, llevo ya en esta institución varios años al frente y apoyando en cuestión de la ciudadanía con un gran equipo, con un gran equipo de trabajo en el cual día con día no saben ustedes la manera en cómo ellos hacen lo humanamente posible por salvaguardar a la ciudadanía de Reynosa.”

Héctor Gerardo Elizondo Plata, operador de unidad de emergencias, destacó el impacto de su trabajo tanto en su familia como en la comunidad: “Constantemente me preguntan que cómo estoy, que cómo va mi día porque si se preocupan mucho, y aparte te conviertes en un ejemplo para los pequeños de la casa, un poco y se emocionan al verme o van a verme a la estación y se emocionan mucho conmigo.”

A pesar del peligro inherente a su labor, muchos de estos bomberos no contemplan una fecha de retiro.

Héctor Gerardo Elizondo Plata afirmó: “Hasta que Dios me dé licencia, me gusta mucho mi labor, a pesar del peligro, no pasa nada, alguien tiene que hacerlo.”

Por su parte, Manuel Martin Uribe Hernández, bombero con muchos años de servicio, comentó: “Mi familia ya quiere que me retire, ya mis hijas y mi señora me están diciendo que ya no ande en el fuego porque es muy peligroso.” Sin embargo, su pasión por la profesión persiste.

La celebración, aunque breve, fue un recordatorio de la importancia y el valor de estos hombres y mujeres que, a pesar de la edad, siguen comprometidos con el sueño de su infancia: ser héroes sin capa.

Daniel Sosa concluyó: “Yo pienso seguir, gracias a Dios, ahorita físicamente me he sentido muy bien y hasta que el cuerpo aguante, aquí voy a estar en apoyo de la estación de bomberos.”





