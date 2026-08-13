Convierten boyas del río Bravo en balneario e inician daños

Por: Cristhian Ramos 12 Agosto 2026, 20:44 Compartir

Autoridades advierten sobre el riesgo de realizar maniobras peligrosas en las boyas instaladas en la zona de La Playita.

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Las boyas instaladas en el río Bravo, a la altura de La Playita, a espaldas de Ciudad Industrial, y colocadas con el objetivo de evitar el tráfico de migrantes, ahora son utilizadas por algunos visitantes como un improvisado punto de recreación. Algunas personas aprovechan la estructura para correr sobre las boyas, lanzarse al agua y realizar clavados, pese a los riesgos que representa realizar este tipo de maniobras en el río. La estructura también ha sido objeto de vandalismo, ya que algunas de las boyas presentan palabras obscenas escritas en su superficie. Aunque para algunos visitantes se ha convertido en una nueva forma de entretenimiento, este tipo de actividades representan un riesgo, por lo que se recomienda extremar precauciones y evitar maniobras peligrosas dentro del río Bravo.