Contruirán muro en memoria a bomberos fallecidos en maquiladora

Con esta acción se busca fortalecer la memoria institucional y rendir homenaje permanente a quienes han entregado su vida al servicio de la ciudadanía.

En sesión de cabildo encabezada por el presidente municipal Alberto Granados Fávila, se aprobó la construcción de un muro de honor en memoria de los tres bomberos que perdieron la vida la madrugada del 23 de enero durante un servicio de emergencia en la maquiladora Spellman.

El proyecto fue concebido como un reconocimiento permanente al sacrificio y la vocación de servicio de los elementos que fallecieron en el cumplimiento de su deber.

Memorial reconocerá labor de cuerpos de bomberos

De acuerdo con lo informado, el muro de honor funcionará como un símbolo de respeto y gratitud hacia su memoria, además de un recordatorio del papel fundamental que desempeñan los cuerpos de bomberos en la protección de la comunidad.

Prevén inaugurar memorial en el Día del Bombero

Las autoridades municipales señalaron que la obra se prevé inaugurar el 22 de agosto, en el marco de la conmemoración del Día del Bombero.

Asimismo, se estableció que cada 23 de enero se realizará un acto conmemorativo en honor a las personas que han perdido la vida en el cumplimiento de esta labor, incluidos los tres bomberos fallecidos en el incidente referido.

Buscan preservar la memoria institucional

