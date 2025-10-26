Controlan conato de incendio en IMSS Matamoros

Bomberos, voluntarios y paramédicos acudieron al punto para atender el posible siniestro originado por un aparente falla mecánica en el área de ventilación

Un conato de incendio en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Matamoros fue registrado durante la madrugada de este sábado.

Un video difundido en redes sociales reportó el hecho, donde familiares de pacientes fueron desalojados del inmueble tras percatarse de la fase inicial del siniestro.

Bomberos del Grupo Guerreros Ambulancias y paramédicos arribaron al lugar para controlar el fuego y atender a los posibles afectados. La vialidad fue cerrada sobre la calle Sexta en su cruce con Mina para facilitar las labores correspondientes.

De acuerdo con uno de los rescatistas, el humo se originó en el área de archivo, por lo que al controlarlo, no se vio la necesidad de evacuar el nosocomio que tenía al menos dos pacientes siendo atendidos.

Aparentemente el fuego fue provocado por la falla mecánica de un balero en la zona de aire acondicionado por dicho departamento.

Aunque descartaron riesgos, los voluntarios se mantuvieron en el lugar para atender cualquier riesgo que se pudiese presentar, debido a que hace unas semanas se presentó un hecho similar en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria.