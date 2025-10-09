Contratar más personal, reto del nuevo director del Hospital Gral

Luego de cuatro meses sin titular, el Hospital General de Nuevo Laredo tiene un nuevo director; se trata del médico Francisco Eduardo Ochoa Jiménez

Luego de cuatro meses sin titular, el Hospital General tiene un nuevo director; se trata del médico Francisco Eduardo Ochoa Jiménez, quien recibió el nombramiento junto con el médico Juan Manuel Salazar, nuevo subdirector.

Su primera actividad fue revisar cada una de las áreas y reunirse con los coordinadores, pues la próxima semana presentará un pliego petitorio al Gobierno estatal.

Ochoa Jiménez mencionó que la principal carencia es el recurso humano, sobre todo faltan médicos y enfermeras.

“Hay muchas situaciones que tenemos que corregir, porque lamentablemente a través de los años el hospital se ha ido desgastando, el equipo médico se ha ido haciendo obsoleto, pero lo que más, más, nos ha impactado, es que cada vez el recurso humano es el que hay que insistir mejorar. “Tanto en presencia porque necesitamos más cantidad, y capacitación para que sea más útil y se le pueda brindar un buen servicio de salud a la población”, precisó el funcionario.

Cuenta con cerca de 500 trabajadores, y la mayor carencia está en el área médica, pues los que hay no se dan abasto y, además, faltan especialistas.

“En médicos sí estamos un poquito limitados porque cada servicio debe de tener un promedio de nueve a 10 trabajadores médicos, y sí hay áreas que están un poquito bajas, hay servicios que tenemos seis o siete. “Aparte, no tenemos un abasto al cien por el tipo de enfermedades que requieren atención, o sea, somos un hospital de segundo nivel, pero lamentablemente recibimos pacientes que requieren un tercer nivel de atención, entonces a veces nos limita mucho porque se necesita un personal de otro nivel”, declaró.

Definitivamente se solicitará más personal, pero aún no se determina qué cantidad y en qué áreas.

“Ahorita estamos haciendo una revisión de plantilla donde tenemos que ver, de acuerdo a la infraestructura, qué cantidad de gente necesitamos, pero también de acuerdo a las funciones que se realizan, porque nada más se brinda atención médica, también hay programas institucionales. “Estamos en la revisión de plantilla para ver qué tanto necesitamos. Hay prioridades. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras; prácticamente yo considero que el factor humano es el que más cuenta y yo creo que es el más necesario ahorita en la unidad”.

Se nota carencia especialmente en las áreas de Pediatría, Ginecología, Medicina Interna y Anestesiología.