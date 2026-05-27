Contraloría investiga irregularidades por 211 mdp en Cd. Madero

El paquete integra 87 expedientes contenidos en 586 páginas, relacionados principalmente con gastos operativos, arrendamientos y contratación de servicios.

La Contraloría Municipal de Ciudad Madero mantiene abierta una investigación administrativa relacionada con observaciones por más de 211 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023, recursos que continúan sin ser solventados por ex servidores públicos de la pasada administración.

El contralor municipal, Ricardo Pérez Monsiváis, informó que las observaciones fueron emitidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) tras la revisión de la cuenta pública 2023 y permanecen en la misma condición desde febrero de 2025 debido a la falta de documentación suficiente para justificar el destino y aplicación de los recursos observados.

Precisó que el paquete integra 87 expedientes contenidos en 586 páginas, relacionados principalmente con gastos operativos, arrendamientos y contratación de servicios, descartando observaciones vinculadas con obra pública.

El funcionario explicó que el Ayuntamiento ha realizado requerimientos y notificaciones dirigidas a ex funcionarios involucrados en la autorización y manejo de los recursos; sin embargo, la información presentada hasta ahora no ha permitido solventar las inconsistencias detectadas por la ASE.

“Como institución no hemos logrado solventar las observaciones; el estatus sigue siendo el mismo”, declaró Pérez Monsiváis.

Ex funcionarios y empresas ignoran comparecencias

El titular de la Contraloría reveló que al menos 12 ex servidores públicos fueron convocados a comparecer dentro del procedimiento administrativo, aunque únicamente dos acudieron ante la autoridad municipal.

Indicó que los citados pertenecen a áreas relacionadas con compras, recepción de bienes y servicios, validación de pagos y procesos administrativos ligados al ejercicio del recurso público.

Asimismo, confirmó que también fueron llamadas empresas que facturaron algunos de los conceptos observados, pero tampoco se presentaron ante la autoridad municipal.

“Es complicado solventar cuando no se tienen elementos de juicio ni documentación suficiente”, señaló el contralor.

Pérez Monsiváis adelantó que el procedimiento actualmente se encuentra en etapa de investigación administrativa y próximamente podría emitirse un Informe de Probable Responsabilidad Administrativa contra ex servidores públicos relacionados con las irregularidades detectadas.

Investigación podría extenderse hasta siete años

El funcionario explicó que las faltas administrativas no graves cuentan con una vigencia jurídica de tres años; sin embargo, dicho plazo se interrumpe una vez iniciadas formalmente las actuaciones de investigación por parte de la Contraloría, situación que ocurrió desde noviembre del año pasado.

En caso de posibles faltas graves, detalló que el periodo de vigencia jurídica puede extenderse hasta siete años y su seguimiento corresponde directamente a la Auditoría Superior del Estado.

También indicó que el Congreso del Estado ya emitió observaciones oficiales relacionadas con la cuenta pública revisada, derivadas de inconsistencias detectadas en la información presentada, aunque aclaró que el procedimiento legislativo aún no concluye formalmente en pleno.

El Ayuntamiento de Ciudad Madero continuará integrando expedientes y recabando información para intentar solventar parte de las observaciones antes de que el procedimiento avance hacia etapas de sanción administrativa o posibles responsabilidades mayores.