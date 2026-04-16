Continúan trabajos para restablecer servicio de agua potable

Autoridades estatales mantienen labores tras contingencia que afectó el sistema y provocó interrupciones en el suministro

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) informó que continúan los trabajos para restablecer el servicio de agua potable, luego de la contingencia reciente que afectó la operación del sistema.

De acuerdo con el organismo, los equipos dañados ya fueron retirados y enviados a reparación para su pronta rehabilitación, como parte de las acciones para normalizar el suministro.

Activan medidas emergentes

Por instrucciones de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, el personal operativo activó de inmediato acciones emergentes para atender la situación y reducir las afectaciones a la población.

Entre las medidas implementadas, destaca la instalación de una bomba de resguardo, lo que permitió incrementar el suministro de agua de 500 a 1000 litros por segundo.

Asimismo, buzos de la dependencia continúan con labores de limpieza en las bocatomas, retirando basura acumulada tras la creciente del Río Bravo.

Suministro parcial y apoyo a colonias

Con el aumento en la capacidad, se prevé contar con servicio de baja presión, principalmente en el primer nivel, durante la tarde-noche y en un horario de 17:00 a 22:00 horas en los próximos días.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía aprovechar este suministro para actividades esenciales como la higiene personal y el almacenamiento de agua.

Además, en coordinación con Servicios Públicos Primarios, se han desplegado pipas para abastecer a las colonias más afectadas por la interrupción del servicio.

Prevén restablecimiento total

COMAPA estimó que la Planta Centro podría operar al 100% el próximo viernes alrededor de las 15:00 horas, una vez concluidas las labores de reparación y limpieza.

El organismo hizo un llamado a la comprensión de la ciudadanía ante las molestias ocasionadas, y reiteró que el personal mantiene trabajos permanentes para restablecer el servicio a la brevedad posible.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer los avances en la recuperación del suministro de agua potable.