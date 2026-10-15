Continúan reacomodos en la Secretaría de Salud de Tamaulipas

Ricardo Guerrero Morales, titular de Salud, rechazó que el movimiento esté relacionado con quejas o señalamientos contra servidores públicos

El secretario de Salud del Gobierno de Tamaulipas, Ricardo Guerrero Morales, informó que continúan los reacomodos en la estructura de la dependencia, entre ellos el cambio de adscripción de la doctora Sergia Juárez Delgado, quien se desempeña como encargada de la Dirección General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

El funcionario rechazó que el movimiento esté relacionado con quejas o señalamientos contra la servidora pública, como han señalado algunas versiones del personal, que atribuyen el cambio a presuntos problemas sindicales.

“La doctora Sergia ocupará otra posición. Esta situación se debe a que debemos reforzar las diferentes áreas de la dependencia, como los programas de salud pública, que necesitan un gran impulso. Le agradecemos todo el trabajo que ha realizado; ella continuará trabajando en la Secretaría”, declaró.

Guerrero Morales precisó que Juárez Delgado conservará su base sindical y continuará laborando en el área de salud de la mujer. El cambio se hará efectivo a partir del próximo 16 de octubre, con lo que concluiría el reacomodo en la estructura de esta área.

Asimismo, informó que se realizaron otros movimientos, entre ellos la remoción de las titulares de los departamentos de Cáncer de la Mujer y de Violencia Sexual y Equidad de Género.

“Son los dos ajustes que, a nivel de jefatura de departamento, se han realizado. Seguimos trabajando porque tenemos la responsabilidad, con base en los indicadores, de continuar dando resultados a Tamaulipas en materia de salud”, concluyó.