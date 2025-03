 Continúan maestros protestando contra reforma a la Ley del ISSSTE

A pesar del anuncio de la presidenta de México sobre la cancelación de la reforma a la Ley del ISSSTE, maestros en Tamaulipas han decidido mantener sus protestas, argumentando que no existen garantías claras de que las modificaciones no afectarán sus derechos laborales y prestaciones.

La desconfianza hacia el gobierno ha crecido, ya que acusan a las autoridades de promover un discurso distinto al que los llevó al poder.

Este miércoles, miles de docentes salieron nuevamente a las calles en diversas ciudades del estado, realizando una marcha en Reynosa que partió del Centro Regional de Desarrollo de la Educación y concluyó en la Plaza Miguel Hidalgo.

En la manifestación, los maestros expresaron su rechazo a la reforma y exigieron compromisos por escrito, asegurando que no confiarán en anuncios políticos sin respaldo legal.

Sin la presencia de sus líderes sindicales, los trabajadores de la educación recalcaron su postura firme contra cualquier cambio que vulnere sus derechos.

Anuncian movilización en Ciudad Victoria

Como parte de su plan de acción, los docentes anunciaron que este viernes se trasladarán a Ciudad Victoria, donde se manifestarán frente a la sede sindical para exigir respuestas al actual líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tamaulipas, a quien acusan de actuar a favor del gobierno en lugar de representar a los trabajadores.

En esta jornada de protesta, los maestros suspenderán labores en los planteles educativos y se espera la participación de docentes de Padilla, Güémez, San Fernando, Río Bravo y Matamoros, entre otros municipios.

Ante la falta de respuestas concretas, los trabajadores de la educación han advertido que mantendrán las movilizaciones hasta que haya certeza sobre la protección de sus derechos laborales y prestaciones.

"No nos conformaremos con menos": docentes exigen respeto a sus derechos

Uno de los manifestantes, Enrique Alejandro Sánchez Ramos, maestro en paro laboral, expresó su inconformidad ante las modificaciones propuestas, exigiendo que se respeten las condiciones de jubilación pactadas previamente.

"Jubilaciones dignas, 28 y 30 años de servicio es lo que exigimos, es lo que nos prometieron y no nos vamos a conformar con menos. ¡Abajo las Afores, fuera las UMA’s! Yo me pregunto, y que levante la mano quien se ha beneficiado con esas famosas UMA’s, porque yo no conozco a nadie. Los que tenemos una deuda en Fovissste, no nos sirven esas UMA’s, más que para endeudarnos cada vez un poco más. ¿Dónde están nuestros líderes sindicales? ¿Alguien los ha visto? Están perdidos", expresó.

El descontento del magisterio sigue en aumento, y los docentes han advertido que no cesarán las protestas hasta obtener garantías firmadas que protejan sus derechos laborales y sus pensiones.

