Continúan hallazgos de restos humanos en predio de Puerta Sur

Las familias exigen agilizar los análisis forenses para identificar los restos y devolver la certeza a quienes buscan a sus seres queridos

Desde el pasado 6 de abril, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas ha realizado búsquedas en un predio ubicado en la periferia de Reynosa, con acceso por la colonia Puerta Sur, donde los hallazgos de restos humanos continúan durante esta semana.

Las jornadas se desarrollan en coordinación con la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, con seguridad proporcionada por elementos de la Guardia Estatal y la Guardia Nacional.

Ante la extensión de la maleza, cuadrillas de Servicios Públicos Primarios acudieron al lugar para despejar el terreno y facilitar las labores. Entre la vegetación, los buscadores han localizado montículos de tierra donde presumen que podrían existir más personas enterradas.

Los trabajos son realizados por integrantes del colectivo bajo la supervisión de las autoridades. Cuando localizan restos humanos, los reportan y entregan a las instancias correspondientes para su procesamiento e investigación.

Sin embargo, las familias buscadoras también enfrentan la demora en los análisis periciales, pues denuncian que, después de los hallazgos, los restos pueden permanecer durante largos periodos en el Servicio Médico Forense sin que se completen los estudios científicos necesarios para lograr su identificación y establecer a qué familia pertenecen.

La continuidad de los hallazgos en este predio vuelve a poner en evidencia la gravedad de la desaparición de personas en Reynosa y la necesidad de acelerar tanto las búsquedas como los procesos de identificación forense, para que las familias puedan conocer el paradero de sus seres queridos.