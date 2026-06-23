Continúan gestiones para nueva rampa en Rumbo Nuevo

Los ejidatarios solicitan cerca de 8 millones de pesos por la superficie, mientras que la administración estatal ofreció alrededor de 4 millones

El Gobierno de Tamaulipas no ha descartado la construcción de una nueva rampa de frenado en la carretera Rumbo Nuevo y continúa con las gestiones para concretar la obra, aunque el principal obstáculo sigue siendo el precio del predio necesario para desarrollarla.

Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, explicó que las negociaciones se mantienen con el ejido San Antonio, propietario del terreno donde se planea ubicar la infraestructura.

El punto de desacuerdo está en el avalúo: los ejidatarios solicitan cerca de 8 millones de pesos por la superficie, mientras que la administración estatal ofreció alrededor de 4 millones.

La obra sigue considerada como prioritaria

Cepeda Anaya recalcó que la rampa no está cancelada ni detenida, pues forma parte del paquete de obras prioritarias para reforzar la red carretera de Tamaulipas.