Continúan foros para prohibir el uso de celulares en escuelas

Este consenso se podría convertir próximamente en una disposición oficial de la Secretaría federal de Educación, la misma que se tendrá que acatar

Los maestros y padres de familia que han participado en los foros estatales y regionales en el país, coinciden en la prohibición del uso de dispositivos móviles en las comunidades escolares, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Sí es necesaria la prohibición, es decir, que no se lleven los celulares las escuelas, ya es, en general, hay un consenso nacional y el 85 por ciento está a favor de prohibirlos”, señaló.

El funcionario estatal dijo que este consenso se podría convertir próximamente en una disposición oficial de la Secretaría federal de Educación, la misma que se tendrá que acatar en los estados.

“Se deberá aprobar una ley que prohíba el uso de celulares en las escuelas, para posteriormente elaborar una guía operativa que dé a conocer los lineamientos, incluidas las sanciones para quienes incumplan con la disposición”, puntualizó.

En Tamaulipas, el foro estatal se llevará a cabo el 28 de septiembre, por lo que probablemente este viernes se publicará la invitación y la convocatoria para que figuras educativas como especialistas, directivos, docentes y, por supuesto, madres y padres de familia participen y validen la conclusión a la que se llegue.