Continúan extorsiones en Reynosa pese a baja de otros delitos

El alcalde de Reynosa señaló que se trabaja en coordinación con la Fiscalía para combatirlo, pero hizo un llamado a la población a denunciar

Aunque en Reynosa se ha registrado una disminución en algunos indicadores delictivos, los casos de extorsión continúan afectando a distintos sectores de la ciudad, reconoció el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz al dar a conocer los resultados presentados durante la más reciente Mesa de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

El presidente municipal señaló que la reducción de ciertos delitos ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre las corporaciones de seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado, aunque admitió que aún existen problemas que requieren mayor atención.

"Ha habido una baja en varios delitos muy importantes también con el apoyo de la Fiscalía Estatal, y esperemos que esa tendencia también se siga presentando, pero hay que reconocer que hay muchos sectores que siguen siendo víctimas de extorsión", expresó.

Peña Ortiz explicó que este delito continúa impactando la actividad económica de diversos giros comerciales y productivos, ya que los afectados enfrentan presiones que obstaculizan el desarrollo normal de sus actividades.

"Tenemos muchas denuncias de comercios, de alimentos, lugares donde se vende comida, cierto tipo de industrias, lugares donde también hay uso de transporte", comentó.

El alcalde indicó que la Fiscalía mantiene investigaciones para combatir este delito; sin embargo, insistió en que la colaboración de la ciudadanía es indispensable para obtener resultados, por lo que exhortó a las víctimas a presentar las denuncias correspondientes.

"Se ha ido combatiendo poco a poco de parte de la Fiscalía, que es la entidad correspondiente, y es por eso que le pedimos a la ciudadanía que tenga la confianza de hacer la denuncia. Si tienen desconfianza por tener miedo de ellos mismos, lo pueden hacer también de manera anónima, en la Fiscalía Digital o en el 089", señaló.

Reiteró que la denuncia ciudadana, ya sea presencial o anónima, es una herramienta fundamental para fortalecer las investigaciones y avanzar en el combate a la extorsión y otros delitos de alto impacto que aún afectan a Reynosa.