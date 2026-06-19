Continúan distribución de becas municipales en Reynosa

La Dirección de Educación continúa entregando becas de 700 pesos bimestrales a estudiantes destacados en arte y deporte; este jueves se entregaron 170 tarjetas

La Dirección de Educación Municipal y el Departamento de Becas continúan con la entrega de apoyos económicos destinados a estudiantes que destacan en disciplinas artísticas y deportivas en Reynosa.

Durante la mañana de este jueves fueron entregadas 170 tarjetas bancarias a los beneficiarios del programa, quienes recibirán un apoyo de $700 pesos bimestrales para cubrir gastos relacionados con su formación, como transporte, vestuario, inscripciones y materiales.

El director de Educación del Municipio, José Eugenio Quiroz Longoria, informó que la distribución de apoyos continuará en los próximos días para otros beneficiarios que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.

“El día de hoy se entregan 170 plásticos y se están continuando con la entrega del programa de becas municipales; el día de mañana tenemos la entrega de las becas en el Polideportivo para los que practican algún deporte y calificaron para este fin”, señaló.

El funcionario explicó que las becas artísticas consisten en apoyos de $700 pesos bimestrales, los cuales son depositados a través de cinco dispersiones durante el periodo correspondiente.

“Las becas artísticas se dan 700 pesos bimestrales y se hacen en cinco dispersiones, cinco pagos”, detalló. Quiroz

Longoria agregó que el municipio contempla una segunda etapa del programa para brindar una nueva oportunidad a estudiantes que no lograron incorporarse en la primera convocatoria.

“Vamos a generar una segunda ronda de entrega de becas para los niveles que fueron convocados en esta ocasión, que es el de universidad, nivel de posgrado y de titulación”, indicó.

Las autoridades reiteraron el llamado a los estudiantes y padres de familia para mantenerse atentos a los anuncios oficiales relacionados con las próximas fechas de registro y entrega de apoyos.