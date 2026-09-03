Continúa la entrega de tarjetas de la Beca "Rita Cetina"

Durante el mes de agosto se llevó a cabo la dispersión del apoyo correspondiente a la beca "Rita Cetina", con un monto de 2,500 pesos

La coordinadora del programa Becas Bienestar del Gobierno Federal, Nadia Ochoa Becerra, informó que continúa el proceso de entrega de tarjetas de la beca "Rita Cetina" para aquellas familias que, por algún motivo, no pudieron recogerla anteriormente.

Entrega de tarjetas supera el 95%

Actualmente, el programa registra un avance superior al 95% en la entrega de plásticos. Para alcanzar la meta de cubrir a todas las familias beneficiarias, el personal del programa continúa realizando operativos de búsqueda activa, visitando hogares en colonias y ejidos.

Puntos clave para los beneficiarios:

Traslado de tarjetas: En los casos donde se ha detectado que las familias se han mudado a otros estados, Ochoa Becerra recordó que existe un procedimiento formal para solicitar el traslado de su tarjeta al lugar donde radican actualmente.

Objetivo: Se busca concluir con la entrega total de los apoyos a la brevedad posible.

Dispersión realizada: Durante el mes de agosto se llevó a cabo la dispersión del apoyo correspondiente a la beca "Rita Cetina", con un monto de 2,500 pesos por cada niña o niño inscrito en una escuela primaria pública.