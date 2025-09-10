Continúa investigaciones por 'Huachicol fiscal' en Tamaulipas

Harfuch, informó que en marzo pasado, fueron detenidas 14 personas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz

Durante la presentación del informe de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en marzo pasado, fueron detenidas 14 personas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Esto como resultado de las investigaciones del Gabinete de Seguridad tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas.

Entre los aprehendidos se encuentran empresarios y servidores públicos vinculados con el mercado ilícito de combustible, según se detalló el domingo en conferencia de prensa.

El funcionario destacó que, en apego a la política de cero tolerancia a la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, las indagatorias continúan para capturar a todos los involucrados. “No habrá impunidad”, aseguró.

En este contexto, García Harfuch reconoció la labor de la Secretaría de Marina en el combate a este delito, aunque señaló que algunos elementos de la institución han sido vinculados a proceso por presuntamente operar una red de “huachicol fiscal”.

Subrayó que los actos aislados de ciertos marinos no representan a la institución y que se actuará hasta las últimas consecuencias.

El titular de Seguridad explicó que, como parte de las acciones para frenar el robo de hidrocarburos, en los últimos 15 días se realizaron cateos y operativos en Querétaro, Sonora y Tabasco.

En estas acciones se aseguraron 441 mil litros de combustible, 21 tractocamiones, siete vehículos, tres autotanques, ocho cisternas, 15 bombas y un montacargas, además de la detención de presuntos responsables.

El llamado “huachicol fiscal” consiste en el contrabando y la evasión de impuestos en la venta y distribución de hidrocarburos, actividad que las autoridades federales han reiterado combatirán con firmeza y sin excepciones.