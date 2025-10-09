Continúa hospitalizado sobreviviente a balacera con militares

Un joven de 21 años con fractura de rótula sigue hospitalizado tras el enfrentamiento entre civiles y militares en González, Tamaulipas, que dejó seis muertos

Un joven de 21 años que presenta fractura de rótula permanece hospitalizado, víctima del enfrentamiento entre civiles y elementos de la Defensa en González, Tamaulipas, donde murieron 6 personas.

De los tres heridos que dejó como saldo este hecho, uno de ellos no alcanzó a llegar al hospital con vida, mientras que una mujer de 38 años de edad fue dada de alta este miércoles y seguirá su tratamiento tras impactos de esquirlas y otras lesiones en la pierna derecha.

Joaquín Juárez Durán, director del Hospital Carlos Canseco, iba a conocer que cumplirán cabalmente con profesionalismo y encomienda para velar por el enfermo que aún se encuentra dentro del nosocomio.

“La mujer tiene 38 años y ya fue dada de alta, mientras que el varón presentó lesiones leves de esquirlas y, al igual que sus compañeros, lo que parece no es una sentencia médica”, dijo.

Recalcó que el hombre que murió en el traslado cuando llegó al hospital Carlos Canseco ya no presentaba signos vitales, esto debido al daño que reportaba tras la agresión.

Las indagatorias para deslindar responsabilidades se mantienen en carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República.