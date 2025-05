 Continúa búsqueda por integrantes del grupo musical 'Fugitivos'

“La verdad ahorita todos los colegas estamos pensando en parar un rato, a ver qué está pasando, porque no es justo que se metan con la música de uno. Para empezar, la mayoría, yo no soy tan joven, pero la mayoría son jóvenes que hacen lo mejor para salir adelante y resaltar el nombre, y no es justo que se metan con nosotros”, expresó Fernando, del grupo Táctika RT.

“Ya no podemos trabajar a gusto, no podemos andar con seguridad. Solamente nos dedicamos a labores y no sabemos si vamos a regresar. Si antes era inseguridad, ahora es más. Le van a pensar más para poder llegar aquí. Espero y puedan aparecer y los queremos lo más pronto posible y con bien”, dijo Nayeli, integrante del grupo Imperio MG.