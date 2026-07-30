Continúa búsqueda desaparecido cuando se dirigía a jugar futbol

Autoridades y el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información

A varios días de su desaparición, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó que hasta el momento no existen indicios que permitan establecer el paradero de Félix Castillo Castillo, quien fue visto por última vez el pasado 26 de julio cuando se dirigía a jugar futbol con unos amigos.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía el uniforme del equipo deportivo que aparece en la fotografía difundida para su localización, misma que continúa circulando en redes sociales y entre los grupos de búsqueda.

En coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, el colectivo mantiene un operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio, particularmente en el área de maquiladoras con dirección hacia Río Bravo, donde se presume pudo haber sido trasladado.

Las autoridades y los integrantes del colectivo reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a su localización, la cual puede ser reportada de manera anónima al teléfono 8991-01-60-23. Destacaron que toda colaboración es fundamental para dar con el paradero de Félix Castillo Castillo.