Continúa búsqueda de reo fugado en Ciudad Victoria

El despliegue de seguridad abarca varios municipios de la zona centro de Tamaulipas tras la fuga registrada el 3 de abril

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, confirmó que continúa activo un operativo especial de búsqueda para recapturar al sujeto que se dio a la fuga el pasado 3 de abril, tras ser vinculado a proceso por el delito de homicidio y otras infracciones.

Operativo de búsqueda y posible recompensa

Zúñiga Castillo informó que el despliegue de seguridad abarca varios municipios de la zona centro de Tamaulipas, aunque no se descarta que la búsqueda se extienda a otras regiones o incluso fuera del estado, siguiendo el "modus vivendi" del evadido.

Al ser cuestionado sobre si la autoridad ofrecerá una recompensa para agilizar la localización, el funcionario señaló: "No se descarta, aunque de momento no tengo el dato confirmado de algún monto, pero es una posibilidad".

Asimismo, advirtió que la fuerza del Estado es superior a cualquier individuo: "Hay elementos mucho más preparados y se habrá de administrar la fuerza para poderle dar atención y detención", sentenció.

Detalles de la fuga y detenciones

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 3 de abril, aproximadamente a las 23:12 horas, en el Centro Integral de Justicia ubicado en la Avenida José Sulaimán Chagnón de Ciudad Victoria.

Según los reportes oficiales, la persona acababa de ser vinculada a proceso y se le había impuesto la medida de prisión preventiva, por lo que debía ser trasladado al CEDES de Altamira. Sin embargo, el imputado forcejeó con los elementos de la policía procesal y logró salir corriendo de las oficinas del tribunal.

Por este hecho, la Policía Investigadora detuvo a los agentes de la Guardia Estatal: Rigoberto Mar Moreno y Estanislao Islas Hernández, ambos policías procesales se encontraban a cargo de la custodia y traslado al momento de la evasión y enfrentan cargos por el delito de Evasión de Presos.

Investigaciones en curso

El titular del Secretariado Ejecutivo subrayó que será la fiscalía general de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Pública quienes determinen puntualmente la ruta de la investigación.

Por ahora, se espera el informe consecutivo de la Fiscalía para esclarecer las omisiones o responsabilidades adicionales que permitieron que el sujeto lograra burlar la seguridad del recinto judicial.

Puntos clave para destacar

Fecha de la fuga: 03 de abril de 2026.

Lugar: Centro Integral de Justicia, Ciudad Victoria.

Situación de los custodios: Detenidos y bajo investigación.

Estatus del reo: Prófugo; se le considera de alta peligrosidad por el cargo de homicidio.