Continúa búsqueda de Claudia Fernanda, desaparecida en Reynosa

La joven, de 16 años, salió de su casa en la Zona Centro el pasado domingo y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero

Se cumplieron cuatro días de la desaparición de la adolescente Claudia Fernanda Álvarez Trejo y la búsqueda por parte de sus familiares continúa sin descanso. A este esfuerzo se han sumado amigos y miembros del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, quienes recorren las calles de Reynosa para pedir la colaboración de la ciudadanía.

La joven, de 16 años, salió de su casa en la Zona Centro el pasado domingo y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero. Su madre ha señalado que Claudia padece problemas de depresión, situación que incrementa la preocupación por su integridad.

Durante la tarde de ayer, familiares y activistas distribuyeron copias de la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado en distintos puntos de la ciudad, con la esperanza de que alguien la haya visto y pueda aportar información que ayude a localizarla.

El llamado a la población es urgente: cualquier dato que pueda servir para dar con el paradero de Claudia Fernanda debe ser compartido de inmediato con las autoridades, pues cada minuto resulta crucial en este esfuerzo incansable por encontrarla.