Contemplan construcción de 5 mil viviendas en Matamoros

González Arias explicó que actualmente se tienen alrededor de 5 mil viviendas contempladas dentro de los proyectos aunque algunas ya concluyeron

La construcción de nuevas viviendas mantiene una importante demanda de trabajadores en Matamoros, principalmente de personal dedicado a diferentes áreas y oficios especializados.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl González Arias, señaló que actualmente existe un volumen importante de casas en proceso, lo que requiere de una gran cantidad de mano de obra.

Destacó que cerca del 100 por ciento del personal que participa en estos trabajos es originario de Matamoros, incluyendo trabajadores de empresas que forman parte de la CMIC.

Contemplan alrededor de 5 mil viviendas

González Arias explicó que actualmente se tienen alrededor de 5 mil viviendas contempladas dentro de los proyectos, aunque algunas ya concluyeron su proceso de construcción.

Indicó que se espera que los trabajos continúen durante el resto del año, mientras que la continuidad de los proyectos para el próximo dependerá del comportamiento de los diferentes programas de vivienda.

Programas concentran el mayor volumen de construcción

Agregó que también se mantienen proyectos relacionados con esquemas tradicionales de Infonavit, aunque actualmente el mayor volumen de construcción corresponde a los programas de Vivienda para el Bienestar.