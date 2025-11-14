Consumidores prefieren Buen Fin al ‘Black Friday’: Canaco

Participarán alrededor de mil comercios locales; se ha comprobado que los más visitados son los de ropa, muebles y electrónicos.

Este jueves dio arranque la venta del Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, que busca atraer a los clientes frente a la competencia del Viernes Negro en Laredo, Texas.

Al dar el banderazo de arranque al Buen Fin, el presidente de la Cámara de Comercio de Nuevo Laredo, Agustín Duarte, señaló que no solo han logrado retener a los consumidores neolaredenses a través de este programa.

Sino que también han ganado consumidores de Laredo, Texas que llegan a Nuevo Laredo para aprovechar las ofertas.

“De hecho hay más gente de Laredo, Texas consumiendo en Nuevo Laredo, que gente de Nuevo Laredo consumiendo en Laredo, Texas. Eso lo podemos ver cualquiera que cruza seguido”, expresó Duarte.

Se le preguntó si lo hacen por el tipo de cambio del peso/dólar, pero aclaró que se debe a las ofertas en el lado mexicano.

“Yo creo que es por la oferta, más que el tipo de cambio. El tipo de cambio ha estado estable en los últimos años, no es reciente, yo creo que es porque tenemos mejores ofertas, mejores productos y mejores servicios ahorita qué ofrecer, que lo que nos ofrecen los comercios de nuestra vecina ciudad”, afirmó.

Son alrededor de mil comercios locales los participantes, y se ha comprobado en años anteriores, que los más visitados son los de ropa, muebles y electrónicos.

Cada tienda tiene diferentes promociones y descuentos, y tienen la instrucción de ofrecer ofertas reales y comprobables.

“La mercancía más buscada es la que sirve para el hogar, desde ropa, muebles, electrónicos, la mayoría de la gente aprovecha para cambiar lo que ya no sirve del hogar y aprovechar las ofertas. “Sobre todo los productos caros, electrónicos o electrodomésticos, eso lo hemos visto muy seguido. Por las compras a meses sin intereses aprovechan para cambiar el refrigerador malo, la televisión que ya no está funcionando”, mencionó.

Para el líder de los comerciantes, lo importante es que la gente consuma local, pero también que se beneficien con las ofertas, para que puedan comprar más con su dinero.