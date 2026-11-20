El proyecto en la Sierra Madre Oriental contempla un asta de 52 metros, mirador, plazoleta y palapas, con inversión superior a 47 mdp

La construcción de la Bandera Monumental en la Sierra Madre Oriental avanza con una segunda etapa de trabajos que busca convertir el lugar en un nuevo espacio emblemático para Ciudad Victoria y el resto de Tamaulipas.

El proyecto, impulsado por el Gobierno estatal encabezado por Américo Villarreal Anaya, contempla la creación de un sitio que fortalezca la identidad, el orgullo y el sentido de pertenencia de las y los tamaulipecos.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que actualmente se trabaja en el mejoramiento del camino de acceso al cuartel militar y al punto donde será instalada la bandera, además de la construcción de palapas, una plazoleta y un mirador.

Una inversión superior a los 47 millones de pesos

De acuerdo con el funcionario, los trabajos de la segunda etapa, sumados a las acciones realizadas durante la primera fase, representan una inversión superior a los 47 millones de pesos.

Como parte central de la obra también se construye el asta que sostendrá el lábaro patrio, la cual tendrá una altura de 52 metros. A esta estructura se agregan las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura y ofrecer espacios adecuados para quienes visiten el lugar.

La zona se encuentra en la Sierra Madre Oriental, frente a Ciudad Victoria, por lo que el proyecto pretende convertirse también en un referente visual de la capital tamaulipeca.

Buscan fortalecer la identidad y la convivencia familiar

Cepeda Anaya señaló que la obra tiene como propósito ofrecer un espacio que contribuya a la unión de las familias y al fortalecimiento de los valores cívicos.

“Esta obra forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la identidad de las y los tamaulipecos, además de generar espacios dignos y adecuados que promuevan la convivencia y la unión de las familias”, destacó el titular de Obras Públicas.

Una vez concluido, el sitio será proyectado como un punto de encuentro para las nuevas generaciones, donde podrán reforzar el respeto a los símbolos nacionales y el orgullo de pertenecer a Tamaulipas.