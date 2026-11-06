Construyen bachillerato en Altamira para más de 400 jóvenes

El plantel Margarita Maza tendrá una inversión superior a 19.7 millones de pesos y se prevé que abra sus puertas en junio de 2027

Con la colocación de la primera piedra del Bachillerato Nacional Margarita Maza, el Gobierno de Tamaulipas inició la construcción de un nuevo plantel de educación media superior en Altamira, que tendrá capacidad para atender a más de 400 jóvenes y cuya apertura está prevista para junio de 2027.

El proyecto es impulsado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), en coordinación con el Ayuntamiento de Altamira, como parte de las acciones para ampliar la oferta educativa y responder al incremento de la población juvenil que busca ingresar al nivel medio superior.

Durante el acto, el secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, señaló que el crecimiento demográfico del municipio y de otras regiones de Tamaulipas hace necesario habilitar nuevos espacios para que más estudiantes puedan continuar su formación académica.

“Hoy estamos poniendo una piedra muy importante en Altamira, un nuevo bachillerato que empezará a funcionar ya en junio del próximo año y dará servicio a más de 400 jóvenes de Altamira y, desde luego, consolidaremos la segunda etapa del CETMAR”, expresó el funcionario.

Invierten más de 19.7 millones de pesos en el plantel

La construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza contempla una inversión superior a los 19.7 millones de pesos, destinada a la obra y el equipamiento de las instalaciones.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación, el plantel contará con tres aulas, laboratorio de cómputo, sanitarios, área administrativa, plaza cívica y techumbre, infraestructura con la que se busca ofrecer espacios adecuados para las actividades académicas y escolares.

La construcción se realiza en el fraccionamiento Villas del Sol. El terreno fue donado por el Ayuntamiento de Altamira para hacer posible el desarrollo del proyecto educativo.

Tamaulipas tendrá seis bachilleratos Margarita Maza

Valdez García informó que el proyecto estatal contempla la construcción de seis planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, que estarán distribuidos en los municipios de Tampico, Altamira, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y El Mante.

En conjunto, las nuevas escuelas tendrán capacidad para atender aproximadamente a 4 mil estudiantes, en municipios donde la demanda de espacios para cursar el bachillerato requiere ampliar la infraestructura educativa.

El secretario reconoció la participación del alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, en las gestiones para concretar nuevos proyectos educativos en el municipio, entre ellos el bachillerato, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) y la Universidad Rosario Castellanos.

Asimismo, señaló que se buscará consolidar la segunda etapa del CETMAR, aunque durante el anuncio no se detallaron las características ni el calendario de ejecución de esos trabajos.

Proyecto forma parte de la estrategia nacional de educación

La construcción del nuevo plantel se vincula con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene como objetivo generar 300 mil nuevos espacios para estudiantes de educación media superior en el país.

El modelo del Bachillerato Nacional Margarita Maza busca ampliar las oportunidades para jóvenes que necesitan continuar o retomar sus estudios, mediante una oferta educativa que acerque los servicios de bachillerato a sus comunidades.

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, señaló que estas acciones se desarrollan con la participación de las autoridades estatales y municipales para ampliar la cobertura educativa y facilitar el acceso de más jóvenes a la educación media superior.