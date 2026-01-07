Consterna muerte de una menor de 3 años; investigan causa

La abuela de la menor fue llevada por autoridades en calidad de presentada, luego de que presuntamente detectaran huellas de violencia en el cuerpo de la niña

Apenas transcurrían los primeros días del 2026 y en pleno Día de Reyes, cuando se registró un hecho que conmocionó a la ciudad de Reynosa, luego de que una menor de apenas tres años perdiera la vida en el sector Hacienda Las Fuentes.

De acuerdo con la información recabada, una mujer, quien es abuela de la menor, llamó a las autoridades al notar que algo no estaba bien con la niña que se encontraba bajo su cuidado.

Al llegar los cuerpos de auxilio y seguridad al domicilio, se percataron de que la menor ya no contaba con signos vitales.

La presencia de las unidades generó inquietud entre los vecinos, quienes comenzaron a acercarse al lugar al notar el movimiento inusual de las autoridades.

Griselda, habitante del sector, expresó la tristeza que embargó a la comunidad tras conocer lo ocurrido.

“Muy triste, doloroso, porque uno conocía a la niña; la señora siempre pasaba por mi casa, le regalábamos peluches, era una niña muy cariñosa, abrazaba a uno. La verdad estamos en shock porque no pensábamos que iba a pasar esto”, comentó.

Habitantes del sector señalaron que la mujer y la menor eran vistas con frecuencia solas y que tenían poco tiempo de haber llegado a vivir a ese lugar.

Se informó además que los padres de la menor se encontraban en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, motivo por el cual habían confiado el cuidado de la niña a la abuela.

El temor comenzó a apoderarse de la zona conforme avanzaban las diligencias en el lugar de los hechos.

La situación generó mayor consternación cuando las autoridades trasladaron a la abuela de la menor en calidad de presentada, luego de que presuntamente se detectaran huellas de violencia en el cuerpo sin vida de la niña.

Diana Cruz, vecina del sector, señaló que fue la propia abuela quien dio aviso a las autoridades.

“Los papás sabemos que estaban en Monterrey, es lo único que sabemos, que ella la tenía a su cargo. Hasta que llegó la policía en la mañana escuchamos el ruido y dicen que fue ella misma la que habló para reportar que había pasado algo en su casa”, relató.

De manera preliminar, se indicó que la menor padecía ataques epilépticos, aunque será la autoridad competente la que determine oficialmente las causas del fallecimiento.

Mientras el caso continúa bajo investigación, en el sector Hacienda Las Fuentes el ambiente es de incertidumbre y preocupación entre los vecinos.

Griselda señaló que el miedo se ha instalado en la colonia tras lo ocurrido.

“Siempre hay que cuidarnos entre vecinos, porque no sabemos lo que pueda pasar. La verdad es muy doloroso esto, tenemos miedo”, expresó.

Por su parte, Diana Cruz dijo que el hecho tomó por sorpresa a quienes convivían con la menor.

“No lo podemos creer, veíamos a la niña que pasaba y no pensábamos que fuera maltratada, por lo que se dice que traía golpes. Estoy en shock, porque nunca pensamos lo que pudiera estar pasando con ella”, concluyó.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en torno a la muerte de la menor.