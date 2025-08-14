Constantes apagones afectan servicio de agua potable

Los constantes apagones que se registran en Nuevo Laredo, afectan de manera especial la distribución de agua en la ciudad

Los constantes apagones que se registran en Nuevo Laredo, afectan de manera especial la distribución de agua en la ciudad.

Cuando falla la electricidad, las bombas se apagan y, aunque la energía vuelva enseguida, los equipos tardan tiempo en reiniciar, captar agua, potabilizarla y enviarla a los hogares.

Silvia Fernández Gallardo, gerenta de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa, dijo que, cuando finalmente llega el agua a los domicilios después de un apagón, sale turbia.

“Estos paros a nosotros nos afectan porque, primero hay que recordar que toda la tubería, toda la infraestructura de agua potable se va a presión desde nuestras plantas hasta nuestros tanques, y de nuestros tanques en el rebombeo para enviar a cada uno de nuestros hogares.

“Entonces va con tanta presión que, al momento en que hay un paro, esa agua para y se regresa inmediatamente a planta. ¿Qué es lo que hace? Provoca un arrastre de tubería y obviamente que en casa sale el agua turbia”, detalló.

En estos casos, se pide comprensión a la ciudadanía, ya que es algo fuera del alcance de la Comapa, pues invariablemente así ocurre tras un apagón.

“¿Qué tenemos qué hacer? Dejarla correr (el agua turbia) porque por esos segundos o minutos que estuvo el agua sin que corriera, mueve el sedimento propio de la tubería”, dijo.

Aparte, puede ser que provoque fracturas en las tuberías, lo cual también se debe corregir lo más pronto posible.

“A nosotros nos lleva a que tengamos que expulsar, y hacemos unas purgas de línea. ¿Por qué hacemos esta purga? Porque entra aire a la tubería y ese aire puede provocar un golpe de ariete, que puede ser una fractura en alguna de las uniones de las tuberías.

“Los tubos miden seis metros, entonces cada seis metros hay una unión y puede fracturar esa unión, y lo que más nos preocupa es que son tuberías viejísimas, tenemos todavía tuberías de asbesto y son las que se fracturan”, detalló la gerenta.

En este caso, no hay piezas para reponer la tubería de asbesto dañada, y se debe fabricar la pieza para reponerla.

“Entonces la verdad sí nos conlleva muchísimos problemas a nosotros, aunque ellos (CFE) eléctricamente se recuperen inmediatamente”.

Lamentablemente son muchos los apagones que se registran, por lo que la Comapa busca reunirse con directivos de la CFE, a fin de encontrar una solución a esta problemática.

“Ustedes han visto que hemos tenido variaciones de energía, estamos programando una reunión con el superintendente de CFE para que nos apoye, sé que está fuera de su alcance porque dependemos completamente de la energía que nos mande Monterrey, la base.

“Pero sí esas variaciones, aunque ellos eléctricamente se recuperan en 1 minuto, 15 minutos, 1 hora u hora y media, nosotros aunque sea 1 minuto nos tardamos hasta cuatro, cinco horas en enviar el agua para llegar a las partes más altas de la ciudad”, declaró la gerenta.